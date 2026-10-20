ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اللقاء المرتقب يأتي بعد محادثات أجراها ويتكوف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بمشاركة جاريد كوشنر وقادة من النرويج وفنلندا.

وأوضح المسؤول أن أوكرانيا طرحت خلال المحادثات أفكارا ومقترحات جديدة، جرت مناقشتها بالتفصيل، مشيرا إلى تحقيق تقدم نحو بلورة موقف منسق بين واشنطن وكييف والعواصم الأوروبية بشأن التعامل مع موسكو.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول الأميركي قوله إن المحادثات أحرزت "تقدما ملموسا نحو التوافق على نهج منسق للتعامل مع روسيا ودفع العملية الدبلوماسية قدما".

وأضاف أن هناك "توافقا قويا على مستوى فرق العمل" بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا بشأن الخطوات المقبلة، إلى جانب التزام مشترك بإيجاد حلول عملية لإنهاء الحرب.

ضمانات أمنية وخطط لما بعد الحرب

وبحسب المسؤول الأميركي، تناولت محادثات أوسلو عناصر إطار شامل للسلام، يتضمن ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، وخططا اقتصادية وتنموية لمرحلة ما بعد الحرب.

كما بحث المشاركون تصورات بشأن هيكل أمني أوروبي أوسع، يهدف إلى تعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

لقاء بوتين يمهد لمفاوضات أوسع

وأوضح المسؤول أن ويتكوف سيلتقي بوتين، الأربعاء، فيما سيشارك كوشنر في المحادثات عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال إن الهدف من اللقاء هو "البناء على التقدم المحرز مع أوكرانيا وأوروبا، ومناقشة المقترحات مع روسيا، وتمهيد الطريق نحو مفاوضات مباشرة ثلاثية الأطراف، وأخرى متعددة الأطراف على نطاق أوسع".

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في إطار المساعي الأميركية لدفع مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط ترقب لموقف موسكو من المقترحات الجديدة، ومدى إمكانية تحويل التفاهمات بين واشنطن وكييف والعواصم الأوروبية إلى أرضية مشتركة للتفاوض مع روسيا.