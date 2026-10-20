وأضاف ترامب، في حديث للصحفيين بالمكتب البيضاوي، عقب أحدث المحادثات بشأن النزاع: "نريد من إبرام اتفاق"، مشددا على ضرورة أن تكون كييف راغبة في إنهاء الحرب.

وتابع: "إذا لم يفعل ذلك، أعتقد أن الأمر سيكون سيئا للغاية"، من دون توضيح طبيعة العواقب التي يقصدها.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قدمت الكثير لأوكرانيا ولم تحصل على شيء في المقابل، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا خسرتا أعدادا كبيرة من الأرواح، وأن التوصل إلى اتفاق أصبح ضروريا لإنهاء النزاع.

وفي ملف منفصل، قال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المواطن الأميركي هوبارد، مضيفا أن الوقت حان لإعادته إلى الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بإيران، قال ترامب إن الولايات المتحدة تحتاج إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب وتحديد كيفية تحقيق النصر، مؤكدا أن واشنطن لا تريد مساعدة في هذا الشأن.

ولم يوضح الرئيس الأميركي طبيعة القرار المطروح أو توقيت اتخاذه.

وتطرق ترامب إلى التطورات في فرنسا، معتبرا أن ما يحدث فيها يتجاوز مجرد الاحتجاجات، وداعيا أوروبا إلى تغيير نهجها.