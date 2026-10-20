وأعلن زيلينسكي، عقب اللقاء، امتنانه للولايات المتحدة لاستئناف تزويد بلاده بالمعلومات الاستخباراتية والإنذارات المبكرة من الهجمات الباليستية الروسية، مؤكدا تمسك كييف بالبحث عن تسوية تنهي الحرب.

وقال في مؤتمر صحفي: "أوكرانيا لن تخسر الحرب أمام روسيا، لكنها تخسر شعبها"، مجددا أمله في مناقشة القضايا الرئيسية لإنهاء النزاع خلال اجتماع ثلاثي بين القادة.

وجاءت المحادثات بعد يوم من دعوة ترامب كييف إلى إيجاد "شخص آخر للتفاوض"، في تصريحات زادت الضغوط على زيلينسكي، الذي يواجه خلافات مع واشنطن بشأن شروط السلام واستمرار المساعدات الدفاعية.



وتبادل زيلينسكي وويتكوف العناق لدى دخولهما المحادثات التي استضافها رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بينما شارك جاريد كوشنر، صهر ترامب، عن بعد.

وكان الرئيس الأوكراني قد أجرى محادثات مع الزعيمين النرويجي والفنلندي قبل اجتماعه بالوفد الأميركي، في وقت تسعى فيه دول أوروبية إلى منع اتساع الخلاف بين واشنطن وكييف.

وتقول أوكرانيا إن الولايات المتحدة لم تقدم لها في الآونة الأخيرة إنذارات مبكرة بإطلاق صواريخ روسية، وقيّدت خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارشيلد" التابعة لشركة "سبيس إكس"، التي تستخدمها القوات الأوكرانية في توجيه الطائرات المسيّرة.

كما تشكو كييف من عدم تسلم أنظمة دفاع جوي دفع الحلفاء الأوروبيون ثمنها، بينما تنفي واشنطن تعمد عرقلة الجهد الحربي الأوكراني.

وقال زيلينسكي إنه ناقش مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية والإنذار المبكر، إلى جانب وضع خدمتي "ستارلينك" و"ستارشيلد"، اللتين قال إنهما تحتاجان إلى إعادة تشغيل.

وأقر روبيو، الثلاثاء، بأن شحنة من صواريخ الدفاع الجوي الأميركية اشترتها دول أوروبية لصالح أوكرانيا ربما لم تُسلّم بعد، لكنه نفى أن يكون ذلك نتيجة تغيير في السياسة الأميركية.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى الهند: "النقطة المهمة التي يجب أن تستخلصوها هي عدم وجود أي توجيهات سياسية متعمدة لإلحاق الضرر بأوكرانيا".

ويضع ملف الدفاع الجوي العلاقات بين البلدين أمام اختبار مباشر، مع مطالبة كييف بالحصول على قدرات اعتراض وإنذار مبكر تساعدها في مواجهة الهجمات الروسية، بالتوازي مع المحادثات السياسية لإنهاء الحرب.

وفي مؤشر إلى استمرار التحرك الأميركي بين طرفي الحرب، أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر، بأن ويتكوف يعتزم زيارة روسيا الأربعاء، بعد لقائه زيلينسكي.

وقال الكرملين إنه يأمل في ترتيب لقاء قريب بين المبعوث الأميركي والرئيس فلاديمير بوتين، من دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن موعده أو جدول أعماله.

وتأتي الزيارة المرتقبة فيما يواصل ترامب انتقاد الموقف التفاوضي للرئيس الأوكراني، الذي رفض الشروط الروسية لإنهاء الحرب.

وقال ترامب، الإثنين: "بصراحة، كانت روسيا جيدة في تعاملها مع أوكرانيا"، مضيفا أن زيلينسكي "لا يسهم كثيرا في حل المشكلة"، وأن على كييف إيجاد "شخص آخر للتفاوض".

وكان الرئيس الأميركي قد ألغى عقوبات مفروضة على روسيا، في خطوة بررها بالسعي إلى خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وتنظر دول غرب أوروبا إلى الدفاع عن أوكرانيا باعتباره قضية تتصل بأمنها، وقد أبدت دعما قويا لزيلينسكي، مع سعيها إلى تجنب انقسام أعمق بين كييف وواشنطن.

ويمنح إعلان استئناف المعلومات الاستخباراتية والإنذارات المبكرة محادثات أوسلو نتيجة ملموسة، بينما تبقى مسألة تسليم الدفاعات الجوية واستعادة خدمات الاتصالات، إلى جانب الخلاف على شروط إنهاء الحرب، ملفات تنتظر الحسم.