وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الموقوفين مواطن بريطاني يبلغ 24 عاما، وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية يبلغ 25 عاما، وكلاهما من لندن.

وأضافت أن توقيفهما جرى للاشتباه في "التعاون مع جهاز استخبارات أجنبي"، مؤكدة أن "الدولة المعنية بالتحقيق هي إيران".

وأُعيد توقيف الرجلين بموجب قانون الأمن القومي، بعدما سبق اعتقالهما والإفراج عنهما بكفالة ضمن التحقيق نفسه.

تعود القضية إلى 27 سبتمبر، حين أوقفت الشرطة 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد، قبل توقيف شخصين آخرين لاحقا. وأفرج عن السبعة بكفالة، مع استمرار التحقيقات.

وعثرت السلطات على بنزين داخل ثلاث مركبات قرب القاعدة، لكنها لم تعثر على عبوات ناسفة. ولم توجّه اتهامات رسمية إلى أي من الموقوفين.

وقال مسؤول شرطة مكافحة الإرهاب لورانس تايلور إن التحقيق لا يزال جاريا، مشيرا إلى وجود احتمال قوي لتورط إيران. وكانت طهران قد نفت صلتها بالحادثة.

تكتسب فيرفورد أهمية عسكرية لاستخدام القوات الأميركية لها في تشغيل قاذفات بعيدة المدى، وقد انطلقت منها ضربات على إيران خلال الحرب هذا العام.