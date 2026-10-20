وقال المسؤول الإيراني: "لن تخرج حتى ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من إيران"، معتبرا أن هذه المواد تمثل"رأس مال كبيرا وثروة وطني" مخصصة للاستخدام داخل البلاد.

وأضاف رضائي أن الشعب والمسؤولين في إيران متفقون، بحسب تعبيره، على عدم إجراء مفاوضات قبل أن تبني الولايات المتحدة الثقة، وأن بداية ذلك تتمثل في الاستجابة لشروط طهران، من دون أن يحدد في التصريحات تفاصيل هذه الشروط.

من جانبه، أعلن عاصم منير حل مشكلة الحدود بين إيران وباكستان وإعادة فتحها اعتبارا من صباح يوم الاثنين، من دون تقديم تفاصيل عن أسباب إغلاقها أو نطاق استئناف الحركة عبرها.

وأشاد قائد الجيش الباكستاني بأداء القوات الإيرانية خلال ما وصفه بـ"الحرب المفروضة الثالثة"، مؤكدا دعم التعاون الإقليمي بين البلدين من دون وجود أجنبي.

وتأتي الزيارة في إطار تحركات باكستان، التي أدت دورا رئيسيا في الوساطة بين واشنطن وطهران خلال العام الجاري.

يمس الموقف الإيراني أحد أبرز مقترحات تسوية الخلاف النووي، وهو نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد. وكانت روسيا قد أكدت في فبراير الماضي أن عرضها لاستقبال اليورانيوم الإيراني، ضمن اتفاق لتخفيف المخاوف الأميركية، لا يزال مطروحا.

وفي وقت سابق من أكتوبر، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تمسك بلاده بالتخصيب ورفض تسليم مخزونها من المواد المخصبة، وهو موقف تتسق معه التصريحات الأخيرة.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، هذا الشهر، إن إيران مطالبة بإجراء خفض "ملموس" في قدرتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية المطالب الأميركية وإنهاء الحرب، بما يعكس استمرار التباعد بين موقفي البلدين بشأن مستقبل البرنامج النووي.