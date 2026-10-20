وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، إن "إدارة ترامب ألغت التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أميركية أخرى في التاريخ"، مشيرا إلى أن القرارات "شملت حالات مرتبطة بأنشطة إجرامية، وتهديدات للسلامة العامة، ومخالفات لقوانين الهجرة، من بينها الاحتيال وتقديم معلومات مضللة".

وذكر البيت الأبيض أن قرارات الإلغاء شملت ما لا يقل عن 4 آلاف تأشيرة مرتبطة بسياحة الولادة، و6 آلاف تأشيرة لطلاب أجانب، قالت الإدارة إن أصحابها ارتكبوا جرائم أو كانت لهم صلات بالإرهاب.

وأوضح أن "فريق العمل الذي شكله ترامب لمنع سياحة الولادة ألغى أكثر من 700 تأشيرة لمواطنين صينيين، منذ إطلاقه في أغسطس".

وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض ملخصا لإجراءات الإدارة بشأن الهجرة وأمن الحدود، تحت عنوان "كيف أنهى ترامب غزو الحدود واستعاد السيادة الأميركية؟"، مستعرضا مجموعة من الأرقام التي قال إنها تعكس نتائج سياسته خلال ولايته الرئاسية الثانية.

وذكر الملخص أن "عدد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة انخفض بما لا يقل عن 2.3 مليون شخص، مع مغادرة أكثر من 3 ملايين مهاجر البلاد"، بينما أشار إلى "ترحيل أو إبعاد نحو 1.2 مليون أجنبي، وتنفيذ قرابة 1.3 مليون عملية اعتقال لأشخاص يقيمون بصورة غير قانونية".

وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن "الولايات المتحدة سجلت صافي هجرة سلبية خلال عام 2025، للمرة الأولى منذ 50 عاما على الأقل"، وفق الأرقام التي أوردها.

وفي ما يتعلق بأمن الحدود، قال الملخص إن "عمليات العبور غير القانوني للحدود الجنوبية انخفضت بنسبة 95 بالمئة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، خلال السنة المالية 2026"، مضيفا أن "حالات المواجهة مع المهاجرين على مستوى البلاد تراجعت إلى أقل من 380 ألف حالة، مقابل نحو 2.7 مليون حالة سنويا خلال إدارة بايدن.

وأشار أيضا إلى "انخفاض عمليات دخول طالبي اللجوء عبر نقاط العبور على الحدود الأميركية المكسيكية بنسبة 99.9 بالمئة، بينما تراجعت نسبة الموافقة على طلبات اللجوء إلى 7 بالمئة، بعدما تجاوزت 50 بالئة خلال الإدارة السابقة".

وعلى مستوى الإجراءات القضائية، أفاد البيت الأبيض "أن تراكم القضايا في محاكم الهجرة انخفض من أكثر من 4.18 مليون قضية إلى أقل من 3.09 مليون قضية"، واصفا ذلك بأنه أكبر انخفاض في تاريخ المكتب التنفيذي لمراجعة قضايا الهجرة.

وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة انخفضت بنسبة 96 بالمئة مقارنة بعام 2024، بينما تراجع إجمالي الهجرة إلى النصف تقريبا، وانخفض إصدار التأشيرات بنسبة 89 بالمئة لمواطني الدول الإفريقية، و81 بالمئة لمواطني دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الأميركية يتوقع أن ينخفض بمقدار 111 ألف طالب إضافي مقارنة بالعام الماضي.

وفي ملف القاصرين، أعلن البيت الأبيض العثور على أكثر من 157 ألف طفل أجنبي غير مصحوبين بذويهم، قال إنهم فقدوا خلال إدارة بايدن، مشيرا إلى أنهم كانوا في كثير من الأحيان ضحايا للاتجار الجنسي والعمل القسري وغيرهما من الانتهاكات.