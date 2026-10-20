وبحسب أحدث أرقام الوزارة، هاجر نحو 4 آلاف يهودي من فرنسا إلى إسرائيل منذ بداية العام، وهو العدد الأعلى منذ عام 2015، وفق صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية اليمينية.

وذكرت الصحيفة أن مئات اليهود الفرنسيين شاركوا في معرض توظيف أقيم في باريس الشهر الجاري، والتقى بعضهم ممثلين عن شركات إسرائيلية كبرى، بهدف توفير فرص عمل قبل الهجرة وتسهيل استقرارهم في إسرائيل.

وقالت وزارة الهجرة والاندماج، في بيان صدر مؤخرا، إن أفرادا من الجالية اليهودية في فرنسا أعربوا عن قلقهم إزاء التطورات السياسية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المخاوف تشمل احتمال صعود السياسي اليساري جان لوك ميلونشون، المعروف بانتقاداته الشديدة لإسرائيل.

واعتبرت أن تلك التطورات "تزيد من الشعور بانعدام الأمن والقلق بشأن المستقبل لدى بعض فئات الجالية اليهودية في فرنسا".