وشن ترامب هجوما حادا على النظام الإيراني، متهما إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأميركيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلا عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ "عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات".

وخلال تصريحات أدلى بها في ولاية كانساس الأميركية، وجه ترامب انتقادات شديدة إلى السلطات الإيرانية، مستحضرا عمليات عسكرية سابقة نفذتها الولايات المتحدة ضد شخصيات عسكرية إيرانية بارزة، وفي مقدمتها قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأضاف: "أرادوا مني أن أضمن لهم أننا لن نقتلهم كما قتلنا آخرين".

وتابع ترامب موضحا سبب موقفه المتشدد تجاه النظام الإيراني: "هل تعرفون لماذا؟ لأنهم قتلوا الكثير من الأميركيين باستخدام العبوات الناسفة التي زرعوها على جوانب الطرق على مر السنين"، حسبما نقل موقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ترامب يستحضر اغتيال سليماني

في سياق حديثه عن المواجهة مع إيران، ذكّر ترامب بعملية سليماني، الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة عام 2020 في بغداد.

وأوضح ترامب: "قتل سليماني. تعرفون سليماني، أنا من أمرت بقتله خلال ولايتي الرئاسية الأولى. قتل سليماني".

وكان سليماني قتل في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي في يناير 2020، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

قتل المتظاهرين

وانتقل ترامب بعد ذلك إلى الحديث عن الاحتجاجات داخل إيران، موجها اتهامات إلى السلطات الإيرانية بشأن تعاملها مع المتظاهرين، قائلا: "ارتكبوا الكثير من عمليات القتل. قتلوا الكثير من الناس. وبالمناسبة، خلال الأشهر الثمانية الماضية، قتلوا ما لا يقل عن 75 ألف متظاهر"، حسب تقديره.

ولم يقدم الرئيس الأميركي، في التصريحات التي نقلها التقرير، أدلة أو بيانات توضح مصدر هذا الرقم أو كيفية احتسابه.

وتطرق ترامب إلى التساؤلات المتعلقة بغياب الاحتجاجات أو تراجعها داخل إيران، معتبرا أن القمع المسلح يجعل الخروج إلى الشوارع أمرا بالغ الخطورة.

وتابع موضحا: "قال أحدهم: أتساءل لماذا لا يتظاهرون؟ حسنا، الأمر صعب بعض الشيء عندما تكون هناك رشاشات في نهاية الشارع تطلق النار عليك وترديك قتيلا".

وفي أحد أكثر مقاطع تصريحاته حدة، اتهم ترامب السلطات الإيرانية بتنفيذ "عمليات شنق علنية باستخدام الرافعات، بهدف عرض جثث المعدومين أمام الناس"، حسب تعبيره.

وشدد على أن السلطات الإيرانية "تشنقهم باستخدام الرافعات. يعلقونهم على الرافعات أمام أنظار الجميع. إنه أمر محزن للغاية. إنهم جماعة شديدة القسوة".

ووصف ترامب هذه الممارسات بأنها مأساوية، معتبرا أنها تعكس طبيعة التعامل القاسي الذي تنتهجه السلطات الإيرانية مع معارضيها.

واختتم ترامب حديثه عن هذه القضية بالتشديد على قسوة النظام الإيراني، في إطار انتقاداته لسجله في مجال حقوق الإنسان.