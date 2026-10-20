وأفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن كيم جونغ أون زار معرضا للملابس والأحذية، حيث سلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات الخفيفة في إطار سياسته الخاصة للتنمية الإقليمية.

وأعرب كيم جونغ أون، الذي رافقته ابنته كيم جو إيه وزوجته ري سول جو، عن ارتياحه للتطور "السريع والكبير" الذي أظهرته المنتجات المعروضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

وضم المعرض أكثر من 70,700 قطعة ملابس من أكثر من 30 نوعا وأكثر من 170,000 زوج من الأحذية من أكثر من 60 نوعا، جرى إنتاجها في مصانع الصناعات الخفيفة في مختلف أنحاء البلاد ضمن سياسة التنمية الإقليمية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن هذا "دليل واضح على صحة وحيوية سياسة الحزب الرامية إلى القضاء على الفوارق بين المناطق المركزية والمحلية وبين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق تنمية متزامنة ومتوازنة للبلاد بأسرها".

في عام 2024، كشف كيم عن سياسة لبناء مصانع حديثة في 20 مدينة وبلدة كل عام على مدى 10 سنوات لتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الإقليمية.

ويأتي ظهور الزعيم الكوري الشمالي إثر تقارير زعمت أن حالته الصحية حرجة، بعدما تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن نقله بصورة طارئة إلى مستشفى في بكين.

فقد زعمت صحيفة "الصن" البريطانية في وقت سابق أن الشائعات بشأن الحالة الصحية الحرجة لرئيس كوريا الشمالية تتواصل وتتسع، بعد تداول تقارير إعلامية تتحدث عن نقله بصورة طارئة إلى مستشفى في بكين.

وذكرت الصحيفة أن شائعات انتشرت بشأن نقل كيم إلى مستشفى بكين يونيون الطبي، بدعوى أن حالته الصحية تستدعي تدخلا عاجلا، وأن الإمكانات الطبية المتاحة في كوريا الشمالية قد لا تكون كافية لعلاجه.

وتناقلت وسائل إعلام بريطانية هذه المزاعم، مع التنويه بأنها معلومات غير مؤكدة.

واستندت تلك التقارير إلى مزاعم ناشط صيني غير مؤكدة بأنه تعرض لنزيف دماغي دخل على إثره في غيبوبة، وأن خبراء طبيين صينيين لم يتمكنوا من إنقاذه، وأنه توفي وأُعيد جثمانه سرا إلى كوريا الشمالية، وأن بكين أرسلت نحو 9 آلاف جندي إلى بيونغ يانغ "لضمان انتقال السلطة إلى ابنته كيم جو آيه دون اندلاع حرب أهلية".