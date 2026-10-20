وكتب عراقجي، مشيدا بمباحثاته التي تناولت جميع المجالات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران على منصة إكس "لم يسبق في تاريخنا أن عملت إيران وروسيا بمثل هذا التقارب الذي تشهدانه اليوم".

وقال عراقجي، في منشور على منصة إكس: "استضفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران لإجراء مباحثات جاءت في وقتها المناسب".

وأردف: "بحثنا مجموعة واسعة من الموضوعات، من أوروبا إلى غرب آسيا، بما في ذلك لبنان وفلسطين وأوكرانيا واليمن، كما ركزنا على توسيع التعاون الاقتصادي والنووي"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الروسي.

وأكد عراقجي عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً: لم يسبق في تاريخ التعاون بين إيران وروسيا أن كنا بهذا القدر من التقارب.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة عمل، التقى خلالها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأكد لافروف، أن روسيا لا تنوي التخلي عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والنووي مع إيران.