وخلال مقابلة مع برنامج "2WAY TONIGHT"، سئل فانس عن موقفه من دعم ترامب لإعادة انتخاب نتنياهو، وما إذا كان يؤيده هو الآخر. ورد نائب الرئيس الأميركي بالقول إن ترامب يتمتع بأكثر أشكال الدعم تأثيرا في التاريخ السياسي الأميركي والدولي.

مضيفا: "أنا أدعم المرشحين الأميركيين، وهذا هو تركيزي الحالي، وتحديدا انتخابات التجديد النصفي. لذلك، لن أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".

وعندما أصر المحاور على معرفة ما إذا كان يرفض أو يؤيد نتنياهو، أجاب جي دي فانس بوضوح: "أنا لا أعارضه، ولا أؤيده. أنا ببساطة لا أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".

ويأتي هذا الموقف من نائب الرئيس في وقت كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن فيه في وقت سابق عن دعمه الكامل لإعادة انتخاب بنيامين نتنياهو، إذ حث الناخبين الإسرائيليين على منحه الثقة مجددا لمواصلة قيادة إسرائيل في المرحلة المقبلة.