وبحسب الوكالة، فإن الزيارة ستتناول دور إسلام آباد في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مسار الوساطة. ولم يصدر أي تأكيد من الجانب الباكستاني بشأن هذه الزيارة حتى الآن.

تأتي هذه الزيارة في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن، واستمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى إيران منذ أغسطس الماضي، حين أجرى زيارة مماثلة التقى خلالها بكبار القادة الإيرانيين، في إطار جهود إسلام آباد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وتزامن الإعلان عن الزيارة مع تأكيد طهران على استمرار طرح مقترح نقلته إلى واشنطن عبر الوسطاء، ويتضمن إعادة فتح مضيف هرمز خلال 7 أيام.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن المقترح "لا يزال مطروحا على الطاولة"، مضيفا أن قبول الولايات المتحدة شروط طهران سيتيح فتح المضيق خلال 6 أيام، على أن تستأنف المحادثات بشأن اتفاق نهائي في اليوم السابع.

ويتضمن المقترح الإيراني المنقح رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ووقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن رفضه للمقترح، مؤكدا أنه لم يعد مهتما بهذه المسألة بعدما تمكنت القوات الأمريكية، بحسب تعبيره، من تأمين الملاحة في الممر المائي الحيوي.

ورغم الرفض الأميركي المعلن، واصل الوسطاء جهودهم لتقريب وجهات النظر سعيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.