وقال ترامب، في حديث للصحفيين، إن الاجتماع قد يركز على نزع السلاح النووي، لكنه أبدى عدم تأكده من وجود مساع لترتيبه.

وفي الملف الإيراني، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع روسيا بشأن طهران، مضيفا أن موسكو "لم تفعل شيئا في إيران"، وهو ما اعتبره أمرا جيدا.

وجدد الرئيس الأميركي انتقاده لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إنه "حان الوقت لكي يتفاوض شخص آخر نيابة عن أوكرانيا".

وأضاف أن أوكرانيا لم تقدم شيئا في المقابل، رغم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لها، بحسب تعبيره.

وفي شأن وضع الأوكرانيين داخل الولايات المتحدة، قال ترامب إنه سيدرس السماح لهم بالبقاء بموجب برنامج الحماية المؤقتة "TPS"، الذي يتيح للمؤهلين من مواطني دول محددة الإقامة والعمل بصورة مؤقتة في ظل ظروف استثنائية.