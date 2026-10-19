وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، إن إعلانات بشأن حاملي هذا الوضع من البلدين ستصدر "في الوقت المناسب"، مؤكدا أن إجراءات الحماية المتعلقة بالهجرة ستظل سارية.

ولم تحدد وزارة الأمن الداخلي الأميركية في البيان مدة جديدة للحماية أو موعدا لإعلان القرار المقبل.

ويتيح وضع الحماية المؤقتة للمؤهلين الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة البقاء والعمل بصورة قانونية، عندما تشهد بلدانهم الأصلية نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروفا استثنائية أخرى.

ويقدر عدد الأوكرانيين المسجلين في البرنامج بنحو 240 ألف شخص، مقابل نحو 6800 سوداني.

ويمثل الإعلان ثاني إرجاء مؤقت خلال شهرين لبعض المشمولين بالبرنامج، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد إجراءات الهجرة وترحيل أجانب آخرين.

وفي سبتمبر، سمحت الإدارة لحاملي وضع الحماية المؤقتة من السلفادور بالاحتفاظ به، بعدما اتخذت إجراءات لإنهائه لمهاجرين من هايتي وفنزويلا والصومال واليمن وسوريا ودول أخرى.