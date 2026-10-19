وقال محافظ إسطنبول داود غول إن 6 أشخاص لقوا حتفهم داخل المدينة، وإن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثتي شخصين آخرين في كوجايلي المجاورة.

وبدأت الأمطار الغزيرة صباح الأربعاء، واشتدت خلال النهار، متسببة في سيول جرفت سيارات وأشخاصا، وغمرت أحياء عدة بالمياه والأوحال.

وكان غول قد أعلن، الخميس، مقتل 3 أشخاص وفقدان 5 آخرين، قبل العثور على جثة رابعة الجمعة، وخامسة الأحد في مصب القرن الذهبي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وأعلنت المحافظة، الإثنين، العثور على جثة رجل كان في عداد المفقودين قرب رصيف أيفان سراي عند القرن الذهبي، على بعد عشرات الكيلومترات من موقع اختفائه.

وتلقت السلطات نحو 20 ألف بلاغ بشأن الأضرار، فيما أفاد المحافظ بتضرر نحو ألفي مسكن و900 منشأة تجارية بشكل بالغ.

وقال غول إن السلطات صرفت، الجمعة، مساعدات بقيمة 10 آلاف ليرة تركية، تعادل نحو 200 دولار، لكل واحد من نحو 5200 متضرر.

وأضاف أنه كان مقررا صرف المبلغ نفسه لنحو 2500 شخص آخرين، الإثنين، بالتزامن مع بدء أعمال إعادة تأهيل بعض الأحياء المتضررة.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن وزير البيئة مراد كوروم قوله إن التوسع العمراني غير المنضبط يعد أحد العوامل الرئيسية التي فاقمت الفيضانات.

وعرضت السلطات حزما من المساعدات الحكومية لدعم تطوير البنية التحتية وتشييد مبان أكثر قدرة على مقاومة الزلازل والكوارث الطبيعية.

وفي القطاع الزراعي، قدرت الخسائر بنحو 60 مليون ليرة تركية، تعادل نحو 1.21 مليون دولار، فيما أكد غول أن إجراءات التعويض ستستكمل قبل نهاية الأسبوع.