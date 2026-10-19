ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحوادث مترابطة.

وقالت شرطة أيرلندا الشمالية إن عناصرها الذين "يحققون في ملابسات رسائل التهديد الإلكترونية صباح اليوم (الإثنين) يتعاملون مع القضية على أنها بلاغ كاذب".

وأضافت أن ما يصل إلى 300 مدرسة تلقت "الرسالة الإلكترونية نفسها التي تحتوي على تهديد عام"، التي تلقتها أيضا "بعض المدارس في مختلف أنحاء المملكة المتحدة".

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير التعليم في أيرلندا الشمالية بول غيفان للصحفيين، إن الرسائل الإلكترونية أرسلها، على ما يبدو، "إسلاميون متشددون يهددون بوجود عبوات ناسفة حقيقية داخل تلك المدارس".

وأضاف أن الرسالة أرفقت بعبارة "الله أكبر"، وأن بعض المدارس أغلقت نتيجة لذلك.

ودان غيفان: "أفعال الذين سعوا إلى تعطيل نظامنا التعليمي اليوم، من خلال رسائل بريد إلكتروني تتضمن تهديدات إلى مدارسنا".

في الأثناء، ذكرت الشرطة الإسكتلندية أن "رسائل تهديد" أرسلت أيضا إلى "عدد من المدارس في أنحاء البلاد".

وقالت شرطة إسكتلندا: "يتم التعامل معها على أنها بلاغات كاذبة، ويحقق عناصر الأمن في المسألة".

ولم تتضح طبيعة الرسائل التي أرسلت إلى مدارس إسكتلندا ولا حجمها.

وفي وسط أوروبا، تلقت وسائل إعلام محلية في المجر رسائل إلكترونية تحذر من زرع قنابل في أكثر من 70 مدرسة في أنحاء البلاد، وفقا للشرطة.

وأخليت مدارس عديدة، لكن المسؤولين أكدوا عدم العثور على أي قنابل.

وقال وزير الداخلية المجري غابور بوشفاي، في منشور على "فيسبوك": "أثبتت التحقيقات التي أجريت حتى الآن أن التهديدات التي وردت هذا الصباح لا أساس لها من الصحة".

وفي صربيا المجاورة، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "آر تي إس" بأن أكثر من 100 مدرسة تلقت أيضا تهديدات بوجود قنابل.