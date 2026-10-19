وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إنه أجرى "محادثات جيدة" في طهران، بأول زيارة له منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي.

ودعا لافروف الأطراف المتنازعة إلى العودة لطاولة الحوار.

ورفض وزير الخارجية الروسي "الإجراءات أحادية الجانب" من بعض الدول، مطالبا بضرورة توفير الأمن في مضيق هرمز.

كما اتفق مع المسؤولين الإيرانيين، على ضرورة "إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب"، وفق تصريحاته.

وفي السياق ذاته، رحب عراقجي بأي فكرة تضمن الأمن الإقليمي "من دون وجود عوامل أجنبية".

وحمل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة مسؤولية "انعدام الأمن" في مضيق هرمز، الذي يشكل محور التوترات بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال إن "الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إضافة إلى الحصار الاقتصادي، تشكل المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في منطقتنا".