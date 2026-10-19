وكانت رييس قد قضت في وقت سابق من العام الجاري، بإلزام الحكومة الفيدرالية بإخطار الجهات المعنية قبل الشروع في أي أعمال إنشائية جوهرية بالملعب، بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة والحفاظ على المواقع التاريخية.

والأسبوع الماضي، أصدرت القاضية أمرا بوقف إزالة الأشجار في الموقع، ووصفت هذه الخطوة بأنها "لا تغتفر".

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن وزارة الداخلية الأميركية تسعى إلى تحويل الملعب، الذي وصفه بأنه "سيئ للغاية وغير آمن"، إلى منشأة "رائعة وآمنة ومرموقة"، مضيفا أن الوزارة تملك "الحق المطلق" في تنفيذ المشروع.

كما شكك ترامب في أهلية القاضية، مشيرا إلى تسجيلات كاميرات المحكمة، التي قال إنها قد تكشف أنها "ربما تكون مختلة عقليا"، على حد تعبيره، متهما إياها بمنع استخدام تلك التسجيلات.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الشخص الذي رفع الدعوى القضائية لا يملك الصفة القانونية اللازمة لذلك، مؤكدا أن خبراء وزارة الداخلية يستطيعون تنفيذ أعمال التجديد من دون الحاجة إلى موافقة إضافية، وأن العمل من المقرر أن يبدأ "فورا".

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من الخطط التي يسعى ترامب إلى تنفيذها لإعادة تشكيل البيت الأبيض ومعالم بارزة في واشنطن، من بينها إنشاء قاعة احتفالات ضخمة، ووضع اسمه على مركز كينيدي، وبناء قوس ضخم، وهي مشاريع واجه بعضها طعونا وتحديات قانونية.