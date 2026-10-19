وصدمت سيارة النائبة المستقلة عن ولاية فيكتوريا الأسترالية هيلين هاينز، أمام مكتبها الانتخابي في مدينة وانغاراتا، بينما أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن ما جرى "لم يكن حادثا عرضيا".

وأعلنت الشرطة موقع الحادث مسرحا لجريمة، بينما بقي عناصرها في المكان لمواصلة التحقيقات وجمع الأدلة.

وفي تصريحات للصحفيين أدلى بها ألبانيز، قال إن النائبة تعرضت لـ"هجوم"، مشيرا إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات الأسترالي يشاركان في التحقيق.

تفاصيل الهجوم

بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن حول الحادث، كانت هاينز (65 عاما)، تخرج بعض أغراضها من صندوق سيارتها الخلفي أثناء توقفها في موقف للسيارات، عندما صدمتها سيارة بيضاء من طراز "تويوتا لاند كروزر".

وقال شهود عيان إن السائق بدا وكأنه تجاوز النائبة في البداية، قبل أن ينفذ انعطافا على شكل حرف "يو" ويعود بالسيارة باتجاهها، ليصدمها ويعلق جسدها أسفل المركبة.

وتتعامل الشرطة مع الواقعة باعتبارها هجوما متعمدا يشتبه في أنه استهدف النائبة شخصيا، وأكدت أن المشتبه في قيادته السيارة، البالغ من العمر 43 عاما، سيخضع للاستجواب في مركز شرطة وانغاراتا بوقت لاحق من مساء الإثنين.

وفي شهادة أدلى بها لقناة "نيوز 7" الأسترالية، قال حلاق يعمل في المنطقة إنه هرع إلى موقع الحادث، وسحب السائق من السيارة، ثم اشتبك معه وطرحه أرضا، بعدما عثر، بحسب روايته، على سكين قابلة للفتح في جيبه.

ونقلت هاينز، وهي أم لثلاثة أبناء وتمثل دائرة إندي الانتخابية في البرلمان الأسترالي، على وجه السرعة إلى المستشفى، وذكرت شرطة ولاية فيكتوريا أنها تعرضت لإصابات "خطيرة" في الجزء السفلي من جسدها.

وظهرت لاحقا تقارير تفيد بأنه من المقرر نقلها جوا إلى مدينة ملبورن لتلقي مزيد من العلاج المتخصص، وسط مخاوف من احتمال فقدان إحدى ساقيها.

ولم تؤكد السلطات، في المعلومات الواردة، ما إذا كانت النائبة قد فقدت ساقها بالفعل.

رئيس الوزراء يعلّق

في تصريحاته الصحفية، أكد رئيس الوزراء ألبانيز أن هاينز تعرضت لهجوم، وأن السلطات ألقت القبض على رجل على خلفية الحادث.

وأضاف: "هناك تحقيق كبير تجريه الشرطة حاليا، ويمكنني أن أؤكد أن شخصا مشتبها به موجود رهن الاحتجاز".

وتابع قائلا: "تعمل الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة فيكتوريا وجهاز الاستخبارات الأسترالي معا في هذه القضية. وقد جرى تفعيل فريق مكافحة الإرهاب المشترك، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا".

وأكد ألبانيز أنه تحدث مع رئيس حكومة ولاية فيكتوريا بن كارول، ومفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ريس كيرشو.

لكنه شدد على أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأنه "من السابق لأوانه" تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

وأشاد رئيس الوزراء بالنائبة المصابة، قائلا إنها "تتمتع بذكاء حاد، لكن الأهم من ذلك أنها إنسانة محترمة بحق، تتميز بالنزاهة وتحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء البرلمان، وكذلك من جانب كل من يتعامل معها".

تصاعد التهديدات ضد المسؤولين في أستراليا

وفي سياق التعليق على الهجوم، أشار وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلى تزايد البلاغات المتعلقة بالمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها شاغلو المناصب العليا في البلاد.

وذكر بيرك أنه جرى تسجيل 951 بلاغا عن سلوكيات تنطوي على مضايقات أو تهديدات ضد كبار المسؤولين خلال عام 2024، لافتا إلى أن هذا العدد ارتفع إلى 1067 بلاغا خلال السنة الماضية.

كما وصف زعيم المعارضة الأسترالية أنغوس تايلور ما حدث بأنه "يوم صادم للأمة"، مؤكدا أنه يصلي شخصيا من أجل تعافي هاينز.

وذكر تايلور في بيان: "لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للاستهداف بهذه الطريقة. سيشعر الأستراليون بالغضب والصدمة إزاء الهجوم الذي تعرضت له هيلين خارج مكتبها الانتخابي".

وشدد على أنه "لا يمكن أن تتحول بلادنا إلى مكان تصبح فيه الهجمات العنيفة أمرا طبيعيا أو مقبولا. تحدثت مع رئيس الوزراء، ونحن متحدون في موقفنا بأن العنف السياسي يجب ألا يقبل أبدا باعتباره جزءا من الحياة العامة".