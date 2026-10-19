وأفادت إدارة المتحف ونقابتان أن المحتجين منعوا الدخول إلى اللوفر، الذي لم يتمكن من استقبال الزوار في موعد افتتاحه المعتاد عند الساعة التاسعة صباحا.

وعلق المحتجون منشورا في محيط المتحف جاء فيه: "نعتز بالإعلان أننا نغلق مدخل أكبر متحف في العالم".

ويأتي التحرك في ظل موجة احتجاجات تشهدها فرنسا، تخللتها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين.

وفي سياق متصل، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، عقب أعمال الشغب التي شهدتها البلاد.

ونقلت "رويترز" عن قصر الإليزيه، الإثنين، أن ماكرون طلب من نونيز الاستمرار في منصبه، مع تكليفه بوضع أساليب جديدة للتعامل مع مرتكبي أعمال النهب والتخريب في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الرئاسة الفرنسية ضرورة الحفاظ على التسلسل القيادي داخل الشرطة وقوات الأمن، في ظل التحديات الأمنية المصاحبة للاحتجاجات.