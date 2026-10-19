وذكرت مواقع "مصراوي" و"اليوم السابع" و"صدى البلد"، أن الجناح التركي المشارك في معرض "تراثنا 2026" أهدى مدبولي قميصا لنادي طرابزون سبور يحمل اسم النجم المصري محمد صلاح.

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك".

وكان النجم المصري صلاح قد ظهر بقميص ناديه الجديد طرابزون سبور التركي، في أغسطس الماضي، مرتديا الرقم 61 في صفقة انتقال حر لفتت أنظار وسائل الإعلام والجماهير.

واختار طرابزون لصلاح الرقم 61 لما يحمله من رمزية تاريخية خاصة للمدينة، لكونه يمثّل رمز المحافظة في نظام لوحات ترخيص المركبات التركية.