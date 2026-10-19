وكان فلافيو بولسونارو قد تصدر الجولة الأولى التي جرت في الرابع من أكتوبر الجاري بحصوله على 47% من الأصوات، مقابل 45% للولا الذي يطمح للفوز بولاية رابعة غير متتالية.

وسادت أجواء متوترة هذه المناظرة الأولى التي بثت من استوديو قناة "باند" التلفزيونية في ساو باولو، حيث حرص لولا داسيلفا على إبقاء مسافة واضحة بينه وبين منافسه، معللا ذلك برغبته في "الابتعاد عن عضو في ميليشيا"، في إشارة إلى صلات مزعومة للنائب بجماعات إجرامية موازية للشرطة تسيطر على أحياء شعبية واسعة في ريو دي جانيرو.

ورد فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، بإظهار كلمة "فاسد" مكتوبة على راحة يده، وهو تلميح إلى إدانة لولا السابقة بقضايا فساد أدت إلى سجنه بين عامي 2018 و2019، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقًا.

وفي هجوم مضاد، اتهم لولا منافسه بأنه "كاذب بالفطرة وبلطجي"، بعد أن قام الأخير بتصوير السيدة الأولى روزانجيلا دا سيلفا على أنها تتسبب في نفقات عامة مفرطة. فرد بولسونارو قائلاً: "البرازيل ستحيلك على التقاعد".

وطالب لولا مرارا منافسه بتوضيحات حول التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد تتعلق بتمويل فيلم وثائقي عن والده. وعندما رفض بولسونارو الإجابة، وصفه الرئيس اليساري بـ"المهرج"، ليرد مرشح اليمين باستحضار شبهات فساد تحوم حول أحد أبناء لولا الملقب بـ"لولينيا".

واختتم لولا داسيلفا المناظرة باستدعاء ذكرى الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب لسعيه التشبث بالسلطة بعد خسارته الانتخابات قبل 4سنوات، قائلا لمنافسه: "صوّت لي يا بولسونارو، أنت تعرف ابنك، وتعرف أنني أفضل منه".