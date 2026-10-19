ونقلت "القناة الإسرائيلية 15" عن أحد الركاب الإسرائيليين على متن الرحلة من تل أبيب إلى فيينا المتوقفة اضطراريا في صوفيا قوله، إن الركاب تلقوا خبرا بسبب الهبوط الاضطراري، وهو وجود شخص يحمل قنبلة على متن الطائرة.

وقال: "عندما بدأنا بالهبوط، أخبرونا أنهم تلقوا مكالمة مجهولة المصدر تفيد بأن شخصا ما يحمل قنبلة".

وأضاف:"قامت الشرطة بتفتيش كل شخص باستخدام كلب بوليسي. وعندما دخلوا، قاموا بتفتيشنا وأخذوا جوازات سفرنا، واقتادوا أشخاصا عدة للاستجواب".

وأوضح بيان لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، التي تتبع لها الخطوط النساوية، أنه بمجرد اكتمال عمليات التفتيش، سيجري تحويل مسار الركاب إلى رحلة بديلة في أقرب وقت ممكن.

وقال متحدث باسم الشركة، إن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" وتخضع حاليا للفحص، بعد هبوطها في صوفيا بسلام، إثر تلقيها تهديدا استدعى التوقف.

من جهتها قالت وزارة النقل البرتغالية، في بيان "خلال الرحلة، عند الحدود مع ​رومانيا، أبلغ الطاقم عن إشارة تهديد بوجود قنبلة وقرر الهبوط بصورة استثنائية في صوفيا".

وأوضحت الوزارة أن مقاتلة تابعة للقوات ​الجوية البلغارية، ‌رافقت الطائرة حتى هبوطها في صوفيا.

وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار24 لتتبع ‌الرحلات أن طائرة إيرباص ‌إيه 320 التابعة للخطوط النمساوية، كان من المقرر أن تغادر تل أبيب متجهة إلى فيينا في ⁠الساعة 0640 ‌مساء، وبعد مغادرتها حولت مسارها إلى صوفيا ⁠في الساعة 0925 مساء.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت أن الطائرة تلقت بلاغا بوجود قنبلة بعد خروجها من المجال الجوي الإسرائيلي، حيث كانت تحلق آنذاك قرب الحدود الفاصلة بين بلغاريا ورومانيا.

وكان على متن الطائرة 51 مسافرا وطاقم عمل يضم 6 أفراد.