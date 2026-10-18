ونصح بيسنت، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، زيلينسكي بأن "يتوخى أقصى درجات الحذر عند الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

تعود جذور الأزمة إلى الأسبوع الماضي، عندما أعلن مسؤولون أوكرانيون أن خدمة "ستارشيلد" تعرضت لقيود مفاجئة، إذ توقف الاتصال عندما تتجاوز سرعة الأجهزة نحو 160 كيلومترا في الساعة، ما أثر على عمل الطائرات المسيرة الهجومية والدفاعية.

واتهم زيلينسكي إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك بالوقوف خلف هذه القيود، معتبرا أنها أسهمت في سقوط ضحايا مدنيين.

في المقابل، نفت واشنطن أي أمر بتقييد الخدمة، وأرجعت الأمر إلى "عطل فني"، بينما كشفت تقارير لاحقة أن الأمر صدر من داخل البيت الأبيض، في وقت يمارس فيه ترامب ضغوطا على كييف لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية.