وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن "التفاوض من أجل السلام" هو الإطار الذي يحكم قراراته الحالية، مشيرا إلى إحراز "تقدم كبير"، بما في ذلك محادثات جارية بشأن الرهائن، ومؤكدا أن توقيع وثيقة العقوبات في هذه المرحلة كان سيؤدي إلى انهيار هذا المسار، بينما يمكنه توقيعها لاحقا "في أي وقت أريد".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن روسيا لا تقدم سوى القليل جدا، إن وجد، لمساعدة إيران مقارنة بما كان يمكنها تقديمه، معتبرا أن الإبقاء على هذا الوضع يصب في المصلحة الأميركية، ومتعهدا بالحرص على استمراره ما لم يتدخل "أشخاص حمقى لعرقلة ذلك".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وجه ترامب انتقادات لاذعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمه باستهداف مصافي "الديزل" الروسية، مدركا أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بأسواق "الديزل" العالمية، بما في ذلك السوق الأميركية، ما يضر بالمزارعين ومربي الماشية والشركات.

وقال ترامب إن زيلينسكي "لا يكترث لهذا الأمر"، وإنه في ظل الأموال الطائلة التي تقدمها له أوروبا وما قدمه له الرئيس السابق جو بايدن، "لا يرغب في إنهاء هذه الحرب، وربما لم يرغب في ذلك قط".

وأضاف أن زيلينسكي كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق أفضل قبل عامين، مشيرا إلى أن أوكرانيا اليوم "في حالة دمار شامل"، وفقدت جزءا كبيرا من أراضيها ومنافذها البحرية، وتناقص عدد رجالها بين قتيل وجريح، مؤكدا في ختام تصريحه: "أنا أريد لهذه الحرب أن تنتهي".

يأتي هذا التصريح في ظل أزمة متصاعدة بين واشنطن وكييف، بعد إعلان ترامب عن اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي بضخ كميات كبيرة من الديزل الروسي في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات، وهو ما انتقده زيلينسكي ووصفه بأنه "هدية لبوتين".

وتصاعدت حدة التوتر بعد أن استأنفت أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية، ما دفع ترامب إلى اتهام كييف بإحداث "مشكلة عالمية" في إمدادات "الديزل"، والدعوة صراحة إلى "انتخاب رئيس جديد" لأوكرانيا.