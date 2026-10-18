وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال: "لتكن هذه الرسالة بمثابة شهادة على دعمي الكامل وغير المشروط لبيبي نتنياهو في السباق نحو إعادة انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل".

وقال ترامب: "إذا تولى قيادة إسرائيل شخص آخر غير نتنياهو فستضطر أميركا لاستكمال المهمة ضد إيران بنفسها وهو ما لا أريده".

وأضاف: "إذا لم تغير إيران نهجها بسرعة فسنكمل المهمة ضدها قريباً. إيران تعرضت لضربات مدمرة عسكرياً ومالياً بشكل منهجي".

يأتي إعلان ترامب دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل منافسة سياسية داخل إسرائيل على تشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات بشأن إدارة الملفات الأمنية والعلاقة مع الولايات المتحدة.

ويمثل إعلان التأييد الأميركي تطورا في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، لكنه لا يحدد بمفرده اتجاهات تصويت الناخبين أو فرص تشكيل الحكومة المقبلة.

انتخابات بعد 9 أيام

وتستعد إسرائيل لإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر الجاري، وسط منافسة بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وقوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "يشار" الوسطي بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب المعسكرات، دون ضمان حصول أي منها على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.