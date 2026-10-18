وقال وزير الدفاع الليتواني روبرتا كاوناس إن المسيرة يرجح أنها دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من بولندا المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أقلعت على وجه السرعة لتحديد هوية الجسم، لكن الظروف الجوية حالت دون رصده بصريا، مشيرا إلى أنه اقترح على بولندا إجراء تحقيق مشترك في الحادث.

وأوضح رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، فيلمنتاس فيتكاسكاس، أنه عُثر على بعض الحطام وأجزاء من الجسم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المسيّرة تحمل متفجرات.

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قد قال، في منشور على منصة "إكس"، إن جسما يشتبه بأنه طائرة مسيرة انفجر فوق شمال البلاد، وشكل خطرا على السكان المدنيين.

واعتبر أن "الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تمتد تداعياتها إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الأوكرانية عن أسفها لاحتمال انحراف طائراتها المسيرة إلى المجال الجوي الليتواني، مرجحة أن يكون ذلك ناجما عن حرب إلكترونية روسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيورهي تيخي على "إكس": "نأسف للحادث الذي وقع صباح اليوم في المجال الجوي الليتواني، والذي ربما نتج عن حرب إلكترونية روسية أدت إلى انحراف مسار الطائرات المسيرة أثناء عملية ضد أهداف عسكرية مشروعة في روسيا".

وأضاف: "نعتذر عن أي اضطراب أو مخاطر أو قلق ربما نجم عن هذا الحادث"، مؤكدا التزام كييف بمشاركة جميع المعلومات ذات الصلة مع شركائها الليتوانيين لتوضيح ملابساته كاملة.