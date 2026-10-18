وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "فرنسا تحترق! إن هجرة أشخاص من عالم مختلف تماما، أشخاص يحملون الكراهية في قلوبهم، قد مزقت ذلك البلد الذي كان عظيما يوما ما".

وأضاف: "أغلقوا حدودكم وأحكموا السيطرة، قبل فوات الأوان!".

وتحولت مظاهرات عمت فرنسا إلى أعمال شغب السبت، إذ أضرمت النيران في مبنى بلدية ونهبت متاجر وامتلأت جدران بنايات برسوم وكتابات جرافيتي واشتبكت جماعات عنيفة مع الشرطة ​في مدن في أنحاء البلاد.

ولقي أحد المتظاهرين حتفه إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، التي سجلت فيها ‌الشرطة عددا غير مسبوق للاعتقالات بلغ 855 حالة.

وفي أنحاء فرنسا، ذكر وزير الداخلية أن الشرطة اعتقلت نحو 1800 شخص ‌في الإجمال وأصيب أكثر ‌من 500 من أفراد الشرطة.

وشارك أكثر من نصف ‌مليون شخص في مسيرات في عشرات المدن، ‌في التقاء بين حركة ⁠طلابية مستمرة منذ نحو شهر واستياء اجتماعي أوسع نطاقا من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.

وقال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيوجه كلمة إلى الأمة عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.