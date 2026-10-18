وقال روبيو للصحفيين، قبيل رحلة بدأها إلى أوزبكستان: إن أيا من مسؤولي البيت الأبيض لم يصدر أوامر بإبطاء الإنترنت أو خفض سرعاته للحيلولة دون استخدامه من قبل طائرات مسيّرة معينة.

ولم يحدد وزير الخارجية الأميركي الأسباب وراء حدوث هذه المشكلات الفنية في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك".

وأضاف: "حدث ذلك نوعا ما، ولكن، على حد علمي، تم استعادة الخدمة"، مؤكدا أن أوكرانيا تستخدم خدمات "ستارلينك" لتسيير الطائرات المسيرة.

في الوقت نفسه، نفى روبيو حصول أوكرانيا على إذن باستخدام نظام الإنترنت العسكري "ستارشيلد"، لأن الأخير عقد مع الجيش الأميركي ولا علاقة لكييف به.