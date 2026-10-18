في ولاية أوهايو، التي تحملت جانبا كبيرا من أعباء أزمة الجرعات الزائدة لسنوات، يواجه العاملون بمجال العلاج تحديات متغيرة، مع ظهور مواد كيميائية جديدة تضاف للمخدرات المتداولة، وتزيد صعوبة التعرف إلى آثارها.

وتكشف التجارب الميدانية أن سوق المخدرات الأميركية لا تتوقف عند إدخال مواد جديدة من الخارج، بل تشمل أيضا مركبات يجري تصنيعها أو خلطها داخل البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت ما زال فيه الفنتانيل، وهو مسكن أفيوني شديد القوة يُستخدم طبيا تحت رقابة صارمة، حاضرا في أزمة الإدمان والوفيات.

لكن إضافة مركبات أخرى إلى سوق المخدرات تجعل التعامل مع الجرعات الزائدة أكثر تعقيدا.

مخاطر الجرعات الزائدة

من بين المواد التي أثارت مخاوف المختصين عقار الميديتوميدين، وهو مهدئ بيطري لتخدير الحيوانات، لكنه بدأ يظهر ضمن خليط من المخدرات، وله تأثيرات خطوة، خاصة عند تناوله مع مواد أفيونية.

وتكمن المشكلة في أن الميديتوميدين ليس أفيونيا، لذلك قد لا تستجيب آثاره بالطريقة نفسها للعلاجات المستخدمة في حالات الجرعات الزائدة من الفنتانيل، ما يزيد تعقيد الرعاية الطبية، خصوصا عندما لا يعرف المسعفون المواد التي تناولها المصاب.

علاج الجرعات

يعتمد علاج الجرعات الزائدة المرتبطة بالأفيونات عادة على النالوكسون، الذي يمكنه عكس تأثير هذه المواد والمساعدة على استعادة التنفس. لكن العقار لا يعالج التأثيرات المباشرة للميديتوميدين.

ولا تقتصر المخاطر على صعوبة العلاج؛ إذ يمكن أن يؤدي خلط مواد متعددة إلى ظهور أعراض غير متوقعة، أو إطالة مدة التأثيرات، أو زيادة احتمالات فقدان الوعي.

وفي هذه الحالة، تصبح معرفة التركيب الفعلي للمخدر ضرورة أساسية لإنقاذ المصابين.

وتواجه مراكز علاج الإدمان تحديا آخر يتمثل في تغير محتويات المواد المتداولة من دفعة إلى أخرى، حتى عندما تبدو متشابهة للمستهلكين.

ويصعب ذلك على المرضى والعاملين الصحيين توقع التأثيرات، أو تحديد المادة المسؤولة عن الأعراض التي تظهر.

التصنيع المحلي

تعكس الأزمة تحولا في طبيعة سوق المخدرات، إذ لم يعد التهديد مقتصرا على المواد التي تدخل الولايات المتحدة عبر شبكات التهريب، بل امتد إلى خلط مركبات كيميائية مختلفة داخل السوق المحلية.

وتظهر خطورة هذا التحول في قدرة تجار المخدرات على تغيير الخلطات بسرعة، وإضافة مواد لا يعرف المستهلكون وجودها.

وقد يشتري الشخص مادة يعتقد أنها تحتوي على مخدر معروف، بينما يتعرض فعليا لمزيج أشد خطورة أو مختلف التأثير.

وتواجه السلطات الصحية والأمنية مهمة مزدوجة؛ إذ يتعين عليها رصد المركبات الجديدة، وتحديد آثارها، وتبادل المعلومات مع المستشفيات ومراكز العلاج.

كما تحتاج إلى تحديث أساليب الكشف والتحليل، حتى لا تتأخر الاستجابة عن التغيرات في سوق المخدرات.

ولا تتوقف الأزمة عند المستشفيات، بل تمتد إلى السجون، حيث تمثل المواد المخدرة المهربة تهديدا إضافيا للنزلاء والعاملين. ويمكن أن تدخل هذه المواد عبر قنوات مختلفة، ما يدفع المؤسسات الإصلاحية إلى تشديد الرقابة وتطوير برامج الوقاية والعلاج.