ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن عراقجي قوله إن المقترح يتيح إعادة فتح المضيق خلال 6 أيام من قبول الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، على أن تُستأنف المحادثات في اليوم السابع.

وأوضح الوزير الإيراني أن العرض الذي سبق أن قدمته بلاده إلى واشنطن لا يزال قائما، في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم بشأن المضيق.

ولم يوضح عراقجي تفاصيل الشروط الإيرانية، كما لم يتضمن التصريح ردا أميركيا على المقترح.

واكتسب مضيق هرمز أهمية متزايدة في ظل التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، منذ اندلاع المواجهة العسكرية في 28 فبراير الماضي.

وأدت التوترات والتهديدات التي طالت حركة السفن إلى اضطرابات في الملاحة، وسط مخاوف من تداعيات استمرار القيود على عبور ناقلات النفط والسفن التجارية، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

وتتمسك طهران باستخدام ملف المضيق ضمن المفاوضات المتعلقة بخفض التصعيد، في حين تبرز حرية الملاحة وأمن إمدادات الطاقة ضمن القضايا الرئيسية المطروحة في الاتصالات الدبلوماسية.

ويأتي عرض عراقجي في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة، مع بقاء تنفيذ المقترح الإيراني مرتبطا بموافقة واشنطن على الشروط التي لم يكشف الوزير عن تفاصيلها.