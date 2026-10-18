ويأتي تعيين كتابجي، الذي سبق أن ترأس منظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية، ليتولى الإشراف على الوزارة المسؤولة عن الإنتاج العسكري والمشتريات الدفاعية في البلاد.

ويأتي تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي، الذي سبق أن ترأس المنظمة، في ظل الأهمية التي توليها طهران للصناعات الدفاعية المحلية، خصوصا في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع استمرار العقوبات والقيود المفروضة على حصول إيران على تقنيات ومعدات عسكرية أجنبية.

وتعود حالة الفراغ في قيادة وزارة الدفاع الإيرانية إلى مقتل الوزير السابق عزيز نصير زاده، في الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران أواخر فبراير الماضي، قبل أن يُكلف مجيد ابن الرضا بتسيير أعمال الوزارة.

وفي 6 أكتوبر، رشح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مهرداد أخلاقي كتابجي لتولي المنصب، وأحال اسمه إلى البرلمان للحصول على الثقة.

ويُعد كتابجي من الشخصيات المرتبطة بقطاع الصناعات الصاروخية والعسكرية الإيرانية، وسبق أن تولى رئاسة منظمة الصناعات الدفاعية، إلى جانب منظمة الصناعات الجوية والفضائية. ويخضع لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب دوره في برامج التسليح الإيرانية.

وكان كتابجي قد عرض أمام البرلمان برنامجا يتضمن 16 أولوية، أبرزها إعادة هيكلة وزارة الدفاع، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، وإعادة بناء البنية الصناعية والإنتاجية العسكرية، وتسريع تطوير التقنيات الدفاعية الجديدة.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه طهران إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية وتعزيز منظومات الردع، عقب المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي ظل استمرار الضغوط والعقوبات الغربية على برامجها الصاروخية.