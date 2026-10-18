وأظهرت صور الحريق ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى البالغ عمره 143 عاماً، مع أضرار واسعة في سقفه وأجزائه العلوية. ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية أن أشخاصاً حطموا نوافذه واقتحموه وأضرموا النار داخله.

جاء الحريق خلال يوم احتجاجي واسع في فرنسا، شارك فيه نحو 550 ألف شخص وفق وزارة الداخلية، فيما قدر المنظمون العدد بنحو 800 ألف.

وانطلقت التحركات من مطالب بتحسين ظروف التعليم وتوفير المدرسين، قبل أن تتسع لتشمل الأجور وأسعار الوقود والخدمات العامة.

وشهدت مدن عدة مسيرات سلمية، بينما سجلت مناطق أخرى اشتباكات ونهباً وإحراق سيارات ومبانٍ.

وأعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو توقيف نحو 1200 شخص وإصابة 150 من عناصر الشرطة والدرك، في حصيلة أحدث من الأرقام الأولية.

وأكدت الحكومة مشروعية الاحتجاج السلمي، متعهدة بملاحقة المسؤولين عن الحرق والاعتداءات، فيما تواجه الشرطة أيضاً تدقيقاً بشأن استخدام القوة، بعد تسجيل إصابات خطيرة بين المحتجين.

احتجاجات تتجاوز فرنسا

وشهدت ميلانو الإيطالية احتجاجات على تكاليف المعيشة تخللتها مواجهات وأعمال تخريب، كما وقعت اشتباكات خلال تحركات شبابية في بروكسل.

ورغم تشابه بعض المطالب، تختلف دوافع التحركات وظروفها بين دولة وأخرى؛ ما يجعل وصفها بحركة أوروبية موحدة سابقاً لما تثبته الوقائع.