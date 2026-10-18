وكشف استطلاع نشره موقع "زمان إسرائيل"، في 15 أكتوبر، حصول حزب آيزنكوت على 26 مقعدا في الكنيست، مقابل 20 مقعدا لحزب الليكود.

ورغم تقدم آيزنكوت، أظهر الاستطلاع حصول الأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو مجتمعة على 54 مقعدا، مقابل 49 مقعدا للأحزاب المنضوية في معسكر رئيس الوزراء، ليبقى الطرفان دون عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

ومنح الاستطلاع الأحزاب العربية 13 مقعدا، فيما حصل حزب "الاحتياط"، الذي لا ينتمي إلى أي من المعسكرين، على 4 مقاعد.

وأُجري الاستطلاع على عينة من 500 مشارك، بهامش خطأ يبلغ 4.4 نقاط مئوية.

في المقابل، أظهر استطلاع سابق للقناة 13 الإسرائيلية تقاربا أكبر بين المعسكرين، إذ منح معسكر نتنياهو 51 مقعدا، مقابل 50 لمعسكر آيزنكوت.

وتعكس نتائج الاستطلاعين تباينا في تقديرات توزيع المقاعد، لكنها تتفق على عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية برلمانية منفردة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية مفاوضات تشكيل الائتلافات بعد الانتخابات، إذ قد لا يكون تصدر أحد الأحزاب من حيث عدد المقاعد كافيا لتشكيل الحكومة، في ظل الانقسامات السياسية والخلافات بين الأحزاب بشأن التحالفات المحتملة.