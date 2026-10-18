وقال رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية، سوفيندهو أديكاري، للصحافيين، إن من بين القتلى طفلة تبلغ 7 سنوات، مضيفا أن 25 شخصا آخرين أصيبوا خارج جناح مخصص للاحتفال بمهرجان دورغا بوجا الهندوسي في مدينة كولكاتا.

وأضاف أديكاري: "تم التعرف إلى هويات 6 ضحايا".

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة وكالة فرانس برس بأن إعلانا تسبب في حالة من "الارتباك" بعد بدء هطول الأمطار ليلا، موضحا أن "الحشد الذي كان ينتظر خارج الجناح بدأ بالتقدم بسرعة، ثم ما لبث أن سقط أشخاص على الأرض، ما أدى إلى وقوع التدافع".

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الحادث في منشور مقتضب عبر فيسبوك، قائلا: "التدافع في كولكاتا مؤلم. أتعاطف مع العائلات المكلومة وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تقدم حكومة البنغال الغربية كل أشكال الدعم الممكنة للعائلات المتضررة".

وكان أديكاري أعلن في البداية مقتل 17 شخصا، قبل أن تنقل وكالة "برس تراست أوف إنديا" عنه لاحقا ارتفاع الحصيلة إلى 19 قتيلا.

وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم جثامين 9 من الضحايا إلى ذويهم، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمهرجان.

وأظهرت مقاطع مصورة التُقطت قبل الحادث حشودا كبيرة تنتظر دخول الجناح المخصص للاحتفال، في منطقة تضم ممرات ضيقة لا تسمح إلا بمرور عدد محدود من الأشخاص في وقت واحد، بحسب صحيفة "إنديان إكسبريس".

وتتكرر حوادث التدافع المميتة خلال التجمعات الحاشدة في الهند، ولا سيما في المناسبات الدينية، بسبب سوء التنظيم والثغرات في إجراءات السلامة.

وفي العام الماضي، أسفر تدافع خلال مهرجان كومبه ميلا الديني عن مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين، فيما لقي 11 مشجعا حتفهم في بنغالورو خلال احتفالات بفوز فريق المدينة بأول لقب له في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.

وفي العام نفسه، قُتل 36 شخصا في تدافع خلال تجمع انتخابي لممثل تحول إلى العمل السياسي في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد.

وفي عام 2024، أسفر تدافع خلال تجمع ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش شمالي الهند عن مقتل 121 شخصا.