وذكر كارني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع حادث خطير أدى إلى نشوب حريق كبير في قاعدة القوات الكندية وينرايت في ألبرتا".

وأضاف: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".

وقال كارني إن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع مسؤولي ألبرتا والسلطات المحلية، موضحا أنه ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث على تواصل وثيق، وكذلك وزراؤهما ومسؤولوهما.

ولم يقدم كارني تفاصيل عن سبب الحريق أو ما إذا كان قد أسفر عن إصابات.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي، في وقت متأخر السبت، سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.

وقال ماكغينتي للصحافيين "يؤسفني أن أعلن سقوط قتلى وإصابات نتيجة حادث وقع في قاعدة" وينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا.