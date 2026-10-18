وأشار سوبيانين، في سلسلة من المنشورات عبر تطبيق تيليغرام، إلى تدمير 195 طائرة مسيرة منذ منتصف الليل، مضيفا أن فرق الطوارئ تفحص الحطام في مواقع سقوطه.

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" بأن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو في موسكو أوقفا عمليات الطيران.

وتتصدى وحدات الدفاع الجوي الروسية في كثير من الأحيان لطائرات مسيرة تستهدف العاصمة والمنطقة المحيطة بها، لكن هذه الأعداد الكبيرة غير معتادة.