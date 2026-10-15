وكشف لأول مرة عن التحقيق، الذي يجريه كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وخدمة التفتيش البريدي الأميركية وشرطة الكابيتول، في إخطار صادر عن رئيس الحرس في مجلس الشيوخ، حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، الخميس.

وجاء في الإخطار، الذي أرسل إلى مكاتب مجلس الشيوخ، أن مسؤولي إنفاذ القانون يعملون على اعتراض أي رسائل إضافية، لكن "من المحتمل أن تصل بعض الرسائل إلى وجهاتها".

وبدا أن التهديد في الكونغرس يقتصر على مجلس الشيوخ، وإن كان مجلس النواب يتابع الموقف، وفقا لمصدر مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.

وجاء في بيان لـ"إف بي آي"، أن المكتب وهيئة التفتيش البريدي "يحققان في سلسلة من الرسائل البريدية المشبوهة التي أرسلت إلى عناوين مختلفة في أنحاء البلاد، من بينها مكاتب وزراء الخارجية في الولايات ومكاتب الانتخابات التابعة لها".

وأضاف البيان أن "بعض الرسائل احتوت على مادة مجهولة، ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون للتعامل مع كل واقعة. كما نعمل مع شركائنا لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن إرسال هذه الرسائل".

وأدى وصول طرود بريدية تحتوي على "مسحوق غير معلوم" إلى إخلاء مكاتب انتخابية هذا الأسبوع في ولايتين على الأقل، هما لويزيانا وأوكلاهوما.

وأعلن عن الواقعة قبل نحو أسبوعين من انطلاق انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد الأغلبية الحزبية في الكابيتول بالنصف الثاني من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.