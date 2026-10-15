ولأشهر حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا من أن بلاده توشك على استنفاد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية أميركية الصنع، المخصصة لمنظومة "باتريوت"، التي تعد من بين الأسلحة الدفاعية القليلة القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية وإسقاطها.

وتواجه أوكرانيا صعوبة في الحصول على مزيد من هذه الصواريخ، نظرا لارتفاع تكلفتها ومحدودية إمداداتها على مستوى العالم، في وقت استهلكت فيه دول أخرى مخزوناتها أو سعت إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، في ظل الحرب في إيران.

ولا يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي ينفد فيها مخزون أوكرانيا بالكامل من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "باتريوت"، إذ تحدث زيلينسكي علنا أكثر من مرة عن الصعوبات المستمرة التي تواجهها بلاده في تأمين إمدادات إضافية منها.

وفي منتصف أغسطس الماضي، كشف مسؤولون أوكرانيون آنذاك أن البلاد كادت تستنفد مخزونها بالكامل من الصواريخ الاعتراضية.

وقال زيلينسكي لـ"سي إن إن"، في مقابلة أجريت في أغسطس، إن أيامه تمضي في إجراء "ملايين" المكالمات الهاتفية مع الحلفاء، في مسعى للتوصل إلى اتفاقات تتيح الحصول على مزيد من منظومات "باتريوت" وصواريخها الاعتراضية.

وأوضح الرئيس الأوكراني حينها أن بلاده لم تكن تمتلك سوى عُشر عدد الصواريخ الاعتراضية التي تحتاج إليها بصورة عاجلة.

وتأتي أزمة الصواريخ في ظل تصاعد الخلاف بين كييف وواشنطن بشأن إدارة الحرب مع روسيا، بعدما ضغطت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوكرانيا لوقف هجماتها على منشآت الطاقة الروسية، ملوحة بإمكانية تقييد الدعم العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وكان ترامب دعا إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة، في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، كما انتقد زيلينسكي ودعا إلى قيادة أوكرانية قادرة على إبرام اتفاق سلام مع موسكو.

في المقابل، عبر زيلينسكي عن استيائه من الموقف الأميركي، معتبرا أن استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا يجعل الدعوة إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة من دون ضمانات متبادلة أمرا إشكاليا.