وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" أن نضال حسن"سيتم إعدامه، كما هو مقرر، رميا بالرصاص، لكن هذا الحدث لن يُبث مباشرة".

وكان ترامب قد شكك في حسم قرار بث الإعدام عبر الإنترنت، رغم تصريحات سابقة لوزير الدفاع بيت هيغسيث بشأن إتاحة مشاهدته، وسط اعتراضات من نواب جمهوريين وديمقراطيين وانتقادات أممية وحقوقية.

وقال ترامب الجمعة إن القرار لم يُحسم بعد، مؤكدا تأييده تنفيذ حكم الإعدام بحق حسن، مضيفا: "إنهم بصدد اتخاذ قرار بشأن ذلك، لكنه سيقتل. لا يهمني حقا كيف سينفذ ذلك طالما أنه سينفذ".

وكان هيغسيث قد أعلن أن وزارة الدفاع الأميركية "ستحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة عملية الإعدام، وأن تكون علنية"، فيما قال مسؤول في الوزارة لوكالة "فرانس برس" إن الحكم سينفذ رميا بالرصاص وسيبث مباشرة.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن عدم يقينه بشأن تنفيذ خطة البث، قائلا إنه لا يعرف ما إذا كانت ستُنفذ، وإنه لن يشاهد العملية إذا تقرر بثها.

وانتقد النائب الجمهوري أوستن سكوت المقترح، رغم تأييده إعدام حسن، قائلا إن "بث عمليات الإعدام مباشرة هو ما يفعله الجهاديون. أميركا أفضل من ذلك".

كما اعترض السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، على بث الإعدام، معتبرا أنه يشبه ممارسات إيران وحركة طالبان، ومتسائلا: "هل هذه هي الصورة التي نريد أن نمثلها؟".

من جهته، قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في رسالة تلقتها وكالة "فرانس برس"، إن "البث المباشر لإعدام يعادل تنفيذ الإعدام علنا، ويشكل انتهاكا للحظر المطلق للتعذيب".

وانتقدت منظمة العفو الدولية الخطة أيضا، إذ اعتبر المسؤول فيها جاستن ماتزولا أن بث الإعدام "لن يؤدي إلا إلى مضاعفة القسوة".

وكان حسن قد أطلق النار في الخامس من نوفمبر 2009 داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود العسكرية، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم 12 عسكريا، وإصابة نحو 30 آخرين. وحكمت عليه هيئة محلفين عسكرية بالإعدام عام 2013.

وسيكون تنفيذ الحكم أول إعدام ينفذه الجيش الأميركي منذ عام 1961، وأول إعدام رميا بالرصاص منذ الحرب العالمية الثانية.