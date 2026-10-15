وذكرت وكالة الأناضول، الخميس، أن الضحيتين امرأة تبلغ 34 عاما توفيت في المستشفى، وطفل يبلغ 14 عاما تعرض لصعق كهربائي في بركة مياه، في حادثتين بالجانب الأوروبي من المدينة.

وقال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إن أكثر من 46 ألف فرد، و2288 مركبة و14 قاربا، شاركوا في جهود الإنقاذ، مضيفا أن السلطات تلقت نحو 10 آلاف بلاغ وطلب استغاثة، بينها أكثر من 8500 في إسطنبول.

وسجلت بعض مناطق المدينة أمطارا هي الأشد منذ عام 1985، بحسب وسائل إعلام محلية نقلت عن بلدية إسطنبول الكبرى.

وأعلنت السلطات تعليق الدراسة في إسطنبول ومدن كوجايلي وزونجولداك وسكاريا ويالوفا ودوزجي، وسط توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين. ودعا وزير الداخلية السكان إلى تجنب السفر إلا للضرورة والابتعاد عن الأنفاق.

وقال حاكم إسطنبول داوود جول إن 51 رحلة كانت متجهة إلى مطار إسطنبول حُولت إلى مدن أخرى، فيما أُلغيت 19 رحلة.