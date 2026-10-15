وقال رئيس شركة "سبيس إكس"، التي تؤدي شبكتها من الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" دورا أساسيا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ تعتمد كييف عليها في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة: "حان الوقت لرحيل زيلينسكي".

وكتب ماسك على منصته "إكس" أنه "مع بقاء زيلينسكي في منصبه، تتواصل المجزرة".

وأعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أنها رصدت إبطاء سرعة نظامي الأقمار الاصطناعية التابعين لشركة "سبيس إكس"، وهما "ستارشيلد"، المخصص للاستخدامات العسكرية، و"ستارلينك"، المحصور بالاستخدامات المدنية، مما أعاق قسما كبيرا من عمل مسيّراتها ودفاعاتها الجوية.

وطلب زيلينسكي من ماسك إعادة النظامين إلى طبيعتهما.

ورد ماسك على حسابه في منصة "إكس" بالقول إن "أنظمة ستارشيلد مملوكة للحكومة الأميركية وتخضع لسيطرتها. وأي قيود على سرعة نقل البيانات أو على الاستخدام يقررها الجيش الأميركي، وفي نهاية المطاف الرئيس الأميركي".

وطلب زيلينسكي من ماسك إعادة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، معتبرا أن قطعها "خطأ فادح"، إذ إن "أشخاصا سيموتون بالتأكيد إذا استمرت الهجمات ولم تعمل خدمة ستارلينك".

وجاءت هذه التطورات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب أزمة بقطاع الطاقة قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بينما تمارس ضغوطا كبيرة على أوكرانيا لوقف استهداف المنشآت النفطية الروسية، بالتزامن مع إعلان واشنطن التوصل إلى اتفاق مع موسكو لتلقي إمدادات من الديزل.

وأفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا إذا لم توقف الأخيرة غاراتها على مصافي النفط الروسية.