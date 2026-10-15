واجتازت زكريا مرحلة الدراسة في كلية الحقوق بجامعة بيبرداين، لكنها رسبت في امتحان نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا عام 2011، وفق شخص مطلع مباشرة على المسألة تحدث للصحيفة.

وأضاف المصدر أنها كانت تستعد آنذاك لزفافها والانتقال إلى الصين.

وأثارت مؤهلات زكريا تساؤلات، بعدما لم تظهر عمليات البحث في سجلات المحامين بولايات كاليفورنيا وتكساس والعاصمة واشنطن أي بيانات عنها، سواء باسمها بعد الزواج أو باسمها قبله.

وادعت زكريا في مناسبات عدة أنها محامية، وعندما سألها صحفيون، الثلاثاء، عن الولاية التي اجتازت فيها امتحان نقابة المحامين، أجابت: "عندما انتقلت إلى الصين".

ويشير ملفها على منصة "لينكد إن" إلى حصولها على درجة الدكتوراه المهنية في القانون، إلا أن عدم اجتياز امتحان المحاماة والحصول على ترخيص لممارسة المهنة يعني أنها لا تعد محامية مرخصة.

ووصفت شبكة "فوكس نيوز" زكريا بأنها محامية في 18 مناسبة على الأقل، خلال ظهورها محللة في برامج مختلفة، كما قدمت المتحدثة نفسها بهذه الصفة خلال مشاركات في برامج بودكاست ونشرات إخبارية وظهور إعلامي آخر.

وفي بيان، قالت زكريا: "مارست قانون المعاملات الدولية، مع استيفاء جميع المؤهلات اللازمة".

عملت في مكتب محاماة صيني

انتقلت زكريا إلى بكين في صيف عام 2011، وانضمت إلى فريق الممارسات الدولية في مكتب "تشونغ لون" للمحاماة، وقال مصدر مطلع على عملها لـ"وول ستريت جورنال"، إنها كانت واحدة من 4 محامين دوليين مساعدين تولوا صياغة اتفاقيات لصفقات عابرة للحدود بملايين الدولارات، والتواصل مع عملاء أميركيين وشركات متعددة الجنسيات تعمل في الصين.

وأضاف مصدر آخر أن محامين أبلغوا زكريا لاحقا بأن شهادتها في القانون وخبرتها في المعاملات الدولية تؤهلانها لتقديم تحليلات قانونية.

ويشير ملفها على "لينكد إن" إلى أنها شغلت منصب المستشار العام لمنظمة "فيكس كاليفورنيا" غير الربحية، التي أسسها ريتشارد غرينيل المسؤول في إدارة ترامب، بين يناير 2024 ومارس 2025.

وعادة ما يشمل منصب المستشار العام تقديم المشورة القانونية والعمل محاميا داخليا للمنظمة، إلا أن القانون في كاليفورنيا يصنف ممارسة المحاماة من دون ترخيص كجنحة.

لكن شخصا مطلعا على عمل زكريا في المنظمة قال إنها كانت تنسق عمل المحامين الخارجيين، وتتولى التواصل معهم بصفتها جهة الاتصال الرئيسية.