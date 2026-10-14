وكان القاضي تيموثي كيلي قد أصدر، الثلاثاء، قرارا بتمديد سريان الحكم الذي يمنح صحافيي "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" حق الدخول إلى مقر الرئاسة، دون تحديد موعد نهائي، وذلك ريثما ينظر في جوهر القضية.

ويعود أصل النزاع إلى 24 سبتمبر الماضي، حين قضت محكمة لصالح الصحافيين بعد 6 أيام فقط من قرار الرئيس دونالد ترامب إسقاط اعتماداتهم، متّهما إياهم بنشر أخبار زائفة.

وعلى الرغم من هذا الانتصار، لا يزال الصحافيون المذكورون محرومين من حضور بعض الفعاليات داخل البيت الأبيض، ومن مرافقة الرئيس في عدد من تحركاته، ومن بينها السفر على متن الطائرة الرئاسية.

ويواصل الرئيس ترامب شن هجماته على وسائل إعلامية لا تساند حملاته الانتخابية، أو تنتقد سياسات إدارته، إذ يصفها في كثير من الأحيان بأنها "عدو للشعب".