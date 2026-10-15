وأظهرت بيانات شركة "فانغارد" الأمنية والمنظمة البحرية الدولية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية استهداف 6 سفن الأحد، في أكبر عدد من الهجمات خلال يوم واحد منذ بدء النزاع، و 4 سفن الثلاثاء.

وأفادت المصادر البحرية بفقدان بحارين اثنين، وسط تقارير عن غرق سفينة حاويات نتيجة الهجمات الأخيرة.

وبلغ عدد الهجمات المسجلة منذ بداية أكتوبر 23 هجمة، بما يقارب ضعف المتوسط الشهري للحوادث منذ اندلاع الحرب، وسط اضطراب الملاحة عبر أحد أهم ممرات صادرات النفط والسلع من دول الخليج.

وقال محلل شركة "فانغارد"، بارون غوبتا، إن حركة الملاحة عبر هرمز كانت قد استعادت نحو 80 بالمئة من مستوياتها السابقة للحرب، مع تعافي تدفقات النفط، قبل التصعيد الأخير.

وبدأت إيران استهداف السفن التجارية في المضيق في مارس، ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية على أراضيها، وواصلت مهاجمة سفن تعبر عبر مسارات لم توافق عليها.

وبحسب المنظمة البحرية الدولية، قُتل نحو 24 بحارا في حوادث وقعت بالمنطقة القريبة من مضيق هرمز منذ بدء النزاع.