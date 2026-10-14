واعتقل مارك برودهورست، البالغ من العمر 28 عاما، في ثكنته العسكرية في سبتمبر 2024، بعدما اكتشفت الشرطة رسائل نشرها على الإنترنت عبر فيها عن "آراء عنصرية"، وأبدى رغبته في تشكيل ميليشيا وصنع أسلحة نارية بدائية الصنع وبيعها لجماعات يمينية متطرفة.

وكان برودهورست عضوا في مجموعة على تطبيق "تلغرام" ضمت 3 رجال آخرين، حكم عليهم العام الماضي بالسجن لفترات بلغ مجموعها 29 عاما، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على مساجد أو كنيس يهودي، في إطار ما اعتقدوا أنه "حرب عرقية" وشيكة.

وعثرت الشرطة، لدى تفتيش منزل برودهورست عقب اعتقاله، على سكاكين وأقواس وبارود أسود وذخيرة من عيار 9 مليمترات ومسدسات هوائية، فضلا عن ما وصفته بأنه "مدفع بدائي الصنع".

واعترف برودهورست بارتكاب جريمتي حيازة سلاح ناري وصنع متفجرات أو حيازتها في ظروف مشبوهة، لكنه أنكر حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية.

غير أن القاضي خلص إلى أن جرائم برودهورست مرتبطة بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وعشرة أشهر، أمام محكمة التاج في مدينة شيفيلد.