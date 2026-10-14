وقال المسؤول الأمني محمد أسد الزمان، خلال مؤتمر صحفي في دكا، إن الشبكة تعمل عبر وسطاء محليين، وإن العمال سلموا إلى الجيش الروسي وصودرت جوازات سفرهم وهواتفهم فور وصولهم، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنهم أُخضعوا لبرنامج تدريبي مدته ثلاثة أسابيع، قبل إرسالهم إلى الجبهة دون إعداد بدني أو تكتيكي كاف، بحسب التحقيقات الأولية.

ونقلت الشرطة عن ناجيين أصيبا وتمكنا من العودة إلى بنغلاديش أن 17 شخصا من مجموعة تضم 30 بنغلاديشيا أُرسلت إلى روسيا مطلع مايو، قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة خلال اليوم الأول من انتشارهم، بينما توفي ثلاثة آخرون لاحقا في المستشفى.

وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى استخدام العمال "طعما" لتحديد مواقع القوات المقابلة، معلنة اعتقال شخصين للاشتباه بتورطهما في شبكة الاتجار بالبشر.