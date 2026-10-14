وقالت بيلاي، في مقابلة مع "فرانس برس"، إن التدخل في عمل محكمة دولية مستقلة غير قانوني، معتبرة أن إعلان العقوبات بعد ساعات من فوزها بالجائزة جاء ردا على عدم منحها لترامب.

وأعلنت واشنطن، الجمعة، عقوبات تستهدف العمليات التكنولوجية والمصرفية للمحكمة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر، في ظل اعتراض إدارة ترامب على مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية حرب غزة.

وانتقدت بيلاي ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير"، مشيرة إلى ترحيب إدارات أميركية سابقة بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما رفضت أي ترتيبات تمنح مواطنين أميركيين استثناء من التحقيقات، محذرة من أن الملاحقة الانتقائية ستشكل "سابقة سيئة وخطيرة للغاية".

وردت المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان على انتقادات إسرائيلية لمنحها جائزة نوبل، ووصفتها بأنها "جارحة ومهينة".

وكانت بيلاي ترأست لجنة تحقيق أممية خلصت العام الماضي إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

ورغم إقرارها بضعف الإرادة السياسية لتوقيف نتنياهو، أعربت بيلاي عن ثقتها بإمكان مثوله مستقبلا أمام المحكمة، علما أن رئيس وزراء إسرائيل ينفي الاتهامات الموجهة إليه.