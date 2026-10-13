وتضاف هذه الرسالة إلى موجة انتقادات متصاعدة للاتفاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتمثل تحولا عن الدعم شبه الجماعي الذي ظل الجمهوريون يقدمونه لقرارات ترامب في السياسة الخارجية، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، التي ستحدد ما إذا كان الحزب سيحافظ على سيطرته على الكونغرس.

وجاء في نص الرسالة: "منح موسكو القدرة على بيع الديزل الروسي بحرية في الأسواق العالمية يضر بالمصالح الأمنية الأميركية ويشكل خيانة لشعب أوكرانيا الذي يواصل الدفاع عن نفسه في مواجهة الحرب الدموية وغير القانونية التي يشنها بوتين". وأضاف الموقعون: "هذه الصفقة هدية لخصمنا وخيانة لحلفائنا، لذا يجب إلغاؤها".

وقع على الرسالة الديمقراطيون ريتشارد بلومنتال وكريس كونز من كونيتيكت، وجين شاهين من نيوهامبشير، وريتشارد دوربين من إلينوي، وشيلدون وايتهاوس وجاك ريد من رود آيلاند.

وحملت الرسالة كذلك، توقيع الجمهوريين ميتش ماكونيل من كنتاكي، وتوم تيليس من نورث كارولاينا، وسوزان كولينز من ولاية مين، وآلان أرمسترونغ من أوكلاهوما، وليسا موركوفسكي من ألاسكا، وجون كورنين من تكساس، إلى جانب ستة ديمقراطيين.

وكانت كولينز وموركوفسكي وتيليس قد انضموا إلى الديمقراطيين في بيان مشترك يوم الأحد دعوا فيه الرئيس دونالد ترامب إلى "التراجع" عن الاتفاق، بحجة أنه يتعارض مع قانون أميركي يحظر استيراد الطاقة "حتى توقف روسيا عدوانها على أوكرانيا".

وسئل الرئيس ترامب في وقت سابق، الثلاثاء، عن صفقة الديزل، لكنه تجنب الإجابة عن سؤال بشأن احتمال استخدام روسيا للعائدات في شراء مزيد من الذخائر.