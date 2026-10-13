وقالت إدارة ترامب في وقت سابق الثلاثاء إنها طلبت من جيلفويل مغادرة منصبها بعد أن واجهت انتقادات شديدة بسبب اتهامات بانخراطها في سوء سلوك وربما غير قانوني قبل وأثناء فترة عملها في أثينا.

وجاء هذا الإعلان، بعد أيام من التعليقات والتكهنات، ردا على سؤال تم توجيهه للسكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض كاتي زكريا في أول إيجاز إعلامي لها الثلاثاء. وقالت زكريا إن جيلفويل "كانت مكسبا رائعا للفريق، ونتمنى لها التوفيق".

وفي سلسلة من التقارير الصحفية، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" معلومات عن سلوكيات مشبوهة لجيلفويل، شملت توجيه تهديد مزعوم إلى مسؤول في الدولة المضيفة، وقبول هدايا ومزايا غير لائقة، فضلا عن عرض استغلال نفوذها داخل الإدارة مقابل تسديد فاتورة ضخمة لبطاقة ائتمان.

ورغم إحجام جيلفويل عن التعليق مباشرة على التقارير، نفى محاميها ارتكابها أي مخالفات، بالتزامن مع صدور إشارات دعم ضمني عن السفارة الأميركية في أثينا.